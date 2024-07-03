ОАЭ на ИННОПРОМ-2024- экспозиция и деловая программа страны-партнера

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ, которая пройдет с 8 по 11 июля 2024 года в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», будет знаменательным событием для укрепления двусторонних отношений между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).