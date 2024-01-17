Преступники стали чаще имитировать голоса близких

О мошеннических схемах, которые используют преступники, рассказали в Центробанке. По информации ЦБ РФ, злоумышленники начали подделывать голоса близких и знакомых потенциальных жертв, чтобы выманивать у них денежные средства, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на «Коммерсант».