Преступники стали чаще имитировать голоса близких

О мошеннических схемах, которые используют преступники, рассказали в Центробанке. По информации ЦБ РФ, злоумышленники начали подделывать голоса близких и знакомых потенциальных жертв, чтобы выманивать у них денежные средства, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на «Коммерсант».
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