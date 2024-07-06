Театр абсурда
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Театр абсурда

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У мигрантов новая уловка, они надевают форму с символикой и качают права в отношении местных

У мигрантов новая уловка, они надевают форму с символикой и качают права в отношении местных

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. У мигрантов новая уловка. Теперь некоторые переодеваются в форму и рассказывают, что они участники SVO.

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