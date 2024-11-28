Эко-вызов для каждого: школьники ЛНР проверяют свои знания об окружающей среде

ЛУГАНСК, 28 ноября, ФедералПресс. Школьники ЛНР вновь демонстрируют свою приверженность экологическому просвещению, участвуя во Всероссийском экологическом диктанте, который в 2024 году впервые получил международный статус.
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