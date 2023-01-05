Парламентская газета

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Откат цен и строительный бум: когда стоит покупать квартиру

Откат цен и строительный бум: когда стоит покупать квартиру

2022 год оказался непростым для российского рынка недвижимости. Разрывы логистических цепочек, снижение платежеспособности покупателей, несколько волн массовых отъездов, неуклонный рост цен — вот главные тренды, с которыми пришлось столкнуться.

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