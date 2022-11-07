Мэттью Ткачак дисквалифицирован на 2 матча за тычок клюшкой по маске Куика. Из его зарплаты удержат 102 тысячи долларов

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Мэттью Ткачак дисквалифицирован на 2 матча за тычок клюшкой по маске Куика. Форвард «Флориды» наказан за нарушение в конце матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (4:5).