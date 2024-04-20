Honda анонсировала три модели своего нового суббренда

В преддверии выпуска новой линейки электромобилей Honda создала суббренд Ye. Наряду с Ye GT, который появится в продаже в 2025 году, Honda анонсировала две новые модели – Ye P7 и Ye S7, которые поступят к дилерам в конце 2024 года.
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