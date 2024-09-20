📹❗️Расчет ПТРК "Корнет" работает 2 ПТУР 9М133М-2 с тандемными кумулятивными БЧ по движущейся тяжелой БМП M2A2 ODS-SA "Bradley" на Красноармейском операционном направлении.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📹❗️Расчет ПТРК "Корнет" работает 2 ПТУР 9М133М-2 с тандемными кумулятивными БЧ по движущейся тяжелой БМП M2A2 ODS-SA "Bradley" на Красноармейском операционном направлении.