Росавиация намерена возобновить работу аэропорта Махачкалы 31 октября

Аэропорт Махачкалы, по предварительной информации, будет открыт в ночь на вторник, 31 октября. Это произойдет лишь после проведения тщательной проверки аэровокзала, аэродрома и прилегающей к ним территории правоохранительными органами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии