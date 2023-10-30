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Росавиация намерена возобновить работу аэропорта Махачкалы 31 октября

Росавиация намерена возобновить работу аэропорта Махачкалы 31 октября

Аэропорт Махачкалы, по предварительной информации, будет открыт в ночь на вторник, 31 октября. Это произойдет лишь после проведения тщательной проверки аэровокзала, аэродрома и прилегающей к ним территории правоохранительными органами.

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