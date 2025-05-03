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Завершено следствие по делу бывшего начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерала Кузнецова

Завершено следствие по делу бывшего начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерала Кузнецова

Следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении экс-начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и предпринимателя Левы Мартиросяна завершено, заявили в правоохранительных органах.

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