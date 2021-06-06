Почему больше не осталось настоящих мужчин и женщин

Элина МорозоваПолитикаПочему больше не осталось настоящих мужчин и женщин Прежде чем браться за эту статью, решила порыться немного в источниках, дабы подать информацию более обьективно.Вернуться к статье1248НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVVsevolodАвтор молодец! Ну, есть же на свете умные женщины! Надо только оглянуться вокруг, и вот она, прекрасную статью написала.NatalyСегодня меня вдруг осенило. Я поняла, как можно объединить большинство «мужских» претензий этого сайтав одну, ничего потеряв в плане смысла. Это будет упрек в недостаточном расшаркивании, в недостаточном пританцовывании перед хозяином, мужем и отцом. Смотрите сами. Недавно на глаза мне попался вот такой комментарий на болезненную тему «как правильно встречать мужа с работы». «Просто бабы не понимают одной вещи… Например, когда мужик приходит с работы его не нужно трогать ровно 30 минут, положила поесть, встретила и скрылась с глаз. Мужик пришел домой после рабочей нервотрепки и ему нужно отдохнуть, а не слушать вот это "а когда мы ремонт доделаем", "посиди с ребенком" и т.д. и т.п. Тогда мужик от бабы никогда не уйдет». Слушайте, друзья, я конечно всячески за то, чтобы всех встречать дома радостной улыбкой, обнимать и кормить, и женщин, и мужчин, и детей, и взрослых. И мне самой меньше всего хотелось бы после какого-то нервного напряжения, связанного с работой, вместо ободряющих слов и чашки чая услышать кучу накопившихся претензий. Но вот у меня созрел вопрос, а ничего, что 75% женщин в стране работают? В Москве вон уже средние женские зарплаты практически догнали мужские – 11% разницы. Почему подносит ужин и молча скрывается с глаз именно жена? Почему нельзя просто ДОГОВОРИТЬСЯ словами через рот о том, что в семье у нас вот такие правила, что мы друг другу не выедаем мозг чайной ложкой. И помогаем. И поддерживаем. И чай с ромашкой нальем, если что. Договориться и все, а не ждать, когда покорная и бессловесная рабыня с подносом почтительно поставит перед тобой ужин? Или вот известная история с алиментами. Тот вой на болотах, который мы с вами периодически слышим, все чаще связан даже не с тем, что надо содержать детей, а скорее с тем, что алименты – дело обязательное. Ох как бомбит граждан от этого вот «обязан». Особенно если, не дай бог, у женщины появилась какая-то личная жизнь. «Я считаю, что порядочный мужчина обязан платить алименты и помогать детям - пока у женщины нет мужика. Появился мужик, всё, только помогать детям и то по желанию». Казалось бы, какая разница, с кем там живет твоя жена. Это тебя как касается, если это не вредит ребенку? Как это связано с твоей обязанностью ребенка содержать, это же совершенно разные вещи. Но вот выясняется, что это очень болезненно – не выделять с барского плеча, после просьб и увещеваний, копеечку, а быть обязанным, и точка. Когда при любых обстоятельствах своего ребенка содержать ты обязан, когда простора для маневра детскими деньгами нет. А хочется возможности этого маневра. Мне последнее время начинает казаться, что возмущение отдельных лиц в стиле «с современной женщиной семью не построишь» или «законы антимужские, их нужно менять» связаны не с тем, что это женщины как-то сильно изменились. А в том, что возможностей надуть щеки, и голосом известного телеведущего произнести фразу: «После третьего промаха уйду к соперникам» куда-то стремительно исчезает. Возникает тогда резонный вопрос: и как теперь мужчине быть, если нечем манипулировать? Неужели не видать ему теперь никогда ни ласкового слова, ни поддерживающего прикосновения, ни доброго взгляда, ни теплого обеда? Не услышать от бывшей искренних слов благодарности? И чтобы ребенка никто не настраивал против тебя. И чтобы везде тебе почет да уважуха? Неужели нельзя так? И часто самые радикальные граждане твердят в один голос: нельзя, нельзя! Времена не те, брак вреден, баб за борт личного благоденствия.VVsevolodИ соглашусь с Вами, и во многом. А все остальное, правильно автор говорит, от инфантильности. Когда или мужчина, или женщина, или оба двое ставят себя пупом земли, которого все должны ублажать, а что другая половина чувствует и может ли, не важно. Как малолетние дети: Я хочу, я, мне, меня. Я сам это понял уже только во втором браке. Хорошо, что понял. Живу счастливо, стараюсь сделать так, чтобы жене было со мной хорошо и приятно. И, что самое главное, она тоже старается. И мне не просто хорошо, а прекрасно, при чем я не требую от нее, чтобы она что-то делала для меня, а стараюсь сделать для нее, и она, безо всяких требований с моей стороны, старается для меня. Это, наверное, и есть счастье.NatalyДевочек редко воспитывают как супергероев. Все больше про мягкость, уступчивость, чуткость, вот это все. Меня так вообще воспитывали так, как будто я гусиный пух в кашемировой шали. Когда я была школьницей, со мной случалась такая беда – меня постоянно обирали уличные попрошайки. Они профессиональным взглядом сразу видели мягкого человека, и если я давала милостыню один раз, подбегали снова и снова. Если первый попрошайка замечал меня в начале улицы, то к концу улицы я оставалась уже совсем без денег. Пришлось научиться говорить «нет» в ответ на навязчивые просьбы, и это было моим первым достижением. Никто не учил меня говорить «нет» мужчинам. Обычно родители вообще куда наивнее в этом вопросе, чем требует реальность. Их беспокойство сводится к тому, чтобы ребенок не услышал чего-нибудь лишнего на уроках полового воспитания или не увидел пикантную сцену в кино. Черт возьми, я многое бы отдала, если бы вместо стандартного ОБЖ у нас было хотя бы несколько уроков твердого посылания навязчивых приставал. Когда ко мне подползал очередной пожилой подвыпивший любитель свежатинки, я просто тихо замирала, вжимаясь в лавочку. Много лет прошло, пока я научила себя фразе: если вы от меня не отойдете, я милицию позову! Потом в моей жизни стали появляться люди, норовящие меня кинуть и ошкурить. Они есть на всех уровнях деятельности, начиная от самой простой и неквалифицированной работы до больших начальников. Раньше у меня было наивное такое представление о том, что блестящие светские джентльмены стали такими потому, что держат слово. Оказалось, что нет. Слово они держат только с теми, кто может дать по физиономии. Девочек обычно не учат давать по физиономии. Не учат держать удар. Учат сглаживать, обтекать, уступать. А ведь защищать себя, свое время и свои ресурсы тоже надо учиться. Всем плевать, что ты девочка. Дашь слабину – этим обязательно воспользуются. Мне тяжело дается жесткая позиция и умение принять удар. Но я учусь день за днем. Очень жаль, что девочек не воспитывают, как супергероев. Одно радует – когда эти девочки вырастают, они могут перевоспитать себя сами…VVsevolodНе повезло же Вам в жизни. Но еще не все потеряно, я свое счастье нашел в 57 лет, и вот уж 10 лет им наслаждаюсь. Желаю и Вам счастья, чтоб не было необходимости быть супергероем. Пусть рядом будет супергерой-мужчина.Natalyда есть у меня под боком супер герой двух ЧЕченских........ Муж, которого я два года из инвалидного кресла каталки доставала доставала и на ноги всё же поставила, вот только быть женщиной супер воительницей в железных латах и броней во лбу в три пачки маргарина( как говорит мой муж))))))у меня необходимость не отпала. Мне и только мне воевать за всю нашу семью с этим враждебным миром опять и снова, но ничего ничего я с детства знаю, что помогает выжить лозунг" ДЕВОЧКА, ТЫ УМЕЕШЬ ПРЫГАТЬ ЧЕРЕЗ ЛУЖИ. так что прыгаю прыгаю Я же УМЕЮ))))))VVsevolodУдачи Вам, счастья и мелких луж!Элина МорозоваА я не настоящая. Я такая какая есть, естественная)))))))))))))NatalyПервое правило взрослой женщины: ты не пряник, чтобы всем нравиться Из жизненного опыта она знает, что требование учиться на одни пятерки, хорошо себя вести, сидеть, плотно сжав коленочки, и нравиться всем без разбору, придумано для того, чтобы маленькой девочкой было легче управлять. Есть два цвета: черный и белый, а есть оттенки, которых больше. Нельзя всю жизнь пройти в белых одеждах, не посадив на них даже маленького пятнышка. Иногда, чтобы достичь своих целей, необходимо умение стойко выдерживать негатив по отношению к себе. Позволить себе быть для кого-то плохим, не рефлексируя лишнего, и не извиняясь на каждом шагу за то, что ты есть. Принять себя хорошего, успешного, вкусного, с ног до головы обмазанного сладким сиропом притворной доброжелательности может каждый. Принять себя плохим, проигравшим и раздражающим некоторых людей без причины может только взрослый человек. Эта мысль могла бы спасти миллионных хороших девочек от беды. От неудачного замужества и мужа-абьюзера, от рабства на службе, когда работодатель выжимает соки за минимальную зарплату, от тирании собственных родителей и «друзей». Достаточно лишь перестать стараться быть пряником, приятным и удобным для всех. Второе правило взрослой женщины: никогда не бери на себя чужую ответственность Хорошую девочку с аккуратными бантиками приучают нести всю тяжесть мира на своих хрупких плечах. Именно от ее поведения зависит здоровье бабушки. У бабушки вообще больное сердце. Вот девочка станет носиться, прыгать, а бабушка возьмет да и умрет от огорчения. И будет девочка виновата-виновата! Нечего было прыгать! Именно от успеваемости девочки зависит настроение мамы. Вот была бы девочка отличница – мама бы радовалась. Но девочка получила четверку. А можете быть – о, ужас! – и тройку однажды схватила. Ну все, теперь мама будет плакать-плакать, и зальет слезами всю комнату, весь дом и весь микрорайон. И даже немного поднимет уровень мирового океана. А виноват в этом кто? Девочка! Вот вы смеетесь, а я знаю взрослых женщин, которые до сих пор выслушивают подобные обвинения. Правда, в более взрослом варианте. Они до сих пор несут всю тяжесть мира на своих плечах. Только взрослый мир, по сравнению с детским, намного тяжелее. Он такой тяжелый, что может и раздавить. Такие женщины изводят себя настолько, что заболевают самыми настоящими болезнями, в отличие от бабушки (как правило, самые «умирающие» от детского шума бабушки живут лет до 90-95). Сгорают как свечки на разных «помогающих» работах. А потом так и живут – выгоревшие, истощенные, несущие чужие кресты и проживающие чужие жизни. Отвечать за себя – великое благо. Тут важны обе части. И «отвечать» и «за себя».NatalyТретье правило взрослой женщины: не позволяй превратить себя в загнанную лошадь Люди мыслят штампами и любят давать советы. Это, собственно, никакая не новость. Проблема в том, что эти советы даются с учетом их собственного состояния и самочувствия. Например, Василиса Михайловна Премудрая стыдит молодую маму за грязные волосы, собранные наскоро в крысиный хвостик на затылке. Она считает, что красивая аккуратная прическа – это большой бонус, и не понимает, как можно добровольно от такого отказываться. Для В.М. Премудрой это на самом деле так – она приближается к пенсионному рубежу, и ухоженный внешний вид позволяет ей дольше оставаться на коне и сохранять влияние и доходы. А молодая мама с хвостиком не спала толком уже несколько ночей – у ребенка ОРЗ. Или колики. Или зубки режутся. И лучшее восстановление ресурса для нее сейчас – хорошенечко выспаться. А прическа (спортзал, маникюр и курсы по саморазвитию) – непозволительная трата ресурса. Если хвостик делает Василиса Михайловна – это потеря ресурса. Если мамочка – восстановление ресурса. И разобраться, что именно происходит, со стороны бывает весьма непросто. Хорошая девочка не приучена разбираться, что у нее где – где избыток, а где недостаток. Поэтому в надежде восстановиться и прийти к какому-то идеалу она совершает множество лишних, предписанных обществом движений, на которые можно было бы положить большой болт. Взрослая женщина учится свое тело и свое сердце, опираться на собственные ощущения, а не повторять за другими. Кажется, что взрослой женщиной быть трудно. Вон сколько всего надо уметь. Но по факту это намного легче, чем выполнять неисполнимую изначально миссию: пытаться понравиться всем, отвечать за весь мир и слушать всех подряд, вместо того, чтобы слушать себя.NatalyС тем, что эмоциональный труд существует, сегодня никто уже не спорит. Небо голубое, снег холодный и мокрый, а те усилия, которые уходят на фальшивые улыбки клиенту, подгадывание настроения начальника или объяснения со скандальным покупателем реально могут оставить без сил. Но на работе за это хотя бы платят. Изображение эмоций, которых нет, сокрытие тех эмоций, которые есть, необходимость подстраиваться под настроение других, ловить каждый взгляд и каждый жест, безусловно, является работой. Это усилие, которое нельзя измерить, но которое можно почувствовать. Это усилие, после которого наваливается усталость, после которого нужно время на отдых. Это усилие, которое очень легко обесценить, потому что в него нельзя ткнуть носом, как в борщ и чистые носки. Но какое это все имеет отношение к семье? А вот самое прямое. На сегодняшний момент стереотипы в обществе таковы, что за пресловутую «погоду в доме» отвечает именно жена. Это ей предписывается «хранить домашний очаг», «вдохновлять», «не спорить», «понимать», «создавать условия». Этот стереотип очень хорошо проиллюстрирован в бородатом анекдоте про тюбетейку. «Дорогая, запомни, если я возвращаюсь домой и тюбетейка моя сдвинута на левый бок - значит я в чудесном настроении, можешь со мной поговорить, обнять, приласкать... А если ты увидишь мою тюбетейку сдвинутой на правый бок - берегись, беги накрывать на стол и не попадайся под горячую руку!» В принципе, этого уже достаточно, чтобы устать, но на этом обычно дело не заканчивается. Ведь чаще всего в семье помимо мужа есть еще и дети, чья эмоциональная связь с матерью обычно крепче. И у этих детей возникают свои проблемы, с которыми они бегут к маме. И выслушивание этих проблем, разговоры об этих проблемах, помощь в «переваривании» эмоций могут занимать много времени, особенно в период возрастных кризисов. А вот признания важности этой работы можно и не дождаться: «ну это же естественно, ты мать». Иногда вообще возникает ситуация, когда отец не видит нужды в каком-то особом взаимодействии с ребенком. Ребенок сыт, обут, у него нормальные оценки и он не болеет, чего еще надо? Почему нельзя спокойно заняться танками или чем-то в этом роде. А проблемы пусть учится решать сам. Что в этом такого? Я недавно читала какой-то зарубежный форум, так женщины жаловались на то, что организация взаимодействия с родней, вплоть до поздравлений с праздниками родственников мужа, и выбора им подарков, ложится на их плечи. Как по мне это тоже эмоциональный труд, хотя в случае с выбором подарков – еще и физический. Хотя формально всегда можно сказать – а может и не надо поддерживать отношения со всеми этими людьми? Друзьями, дедушками и тетушками? Ситуация усложняется тем, что в нашем менталитете в основном трудом признается труд физический. Интеллектуальный скрип признают за таковой, но с большим скрипом, для этого надо, чтобы человек проектировал что-то полезное и нужное людям, мост, например, или атомную бомбу. А уж дождаться признания эмоционального труда – трудом, это вообще нечто запредельное. Я много сталкивалась с тем, что написание статей, например, многие считают даже не развлечением, а какой-то особо злостной разновидностью безделья. Про труд психолога вообще молчу. Я думаю, в этой системе ценностей какое-то утешение детей и поздравление теть вообще идет по классификации «тунеядство с отягчающими обстоятельствами». Перетрудилась она! А с другой стороны, колхоз, как говорится, дело добровольное. Ведь никто и не неволит иметь чудесные отношения с детьми, хороших друзей, поддерживать отношения с родственниками. И очень легко сказать женщине: да ты сама этого всего хотела. Никому это не надо, кроме тебя! Я вот ничего этого не делаю, и прекрасно себя чувствую! И что же делать в мире, где от тебя постоянно требуют эмоционального труда, но за труд его не считают? Где дети должны быть интеллектуально и творчески развиты, выслушаны и поняты, муж должен быть вдохновлен и утешен, а дядюшки, тетушки, свекрови и тещи уважены? А у самой при этом не всегда хватает душевных сил?Natalyя терпеть не могу рассуждения о том, как должна себя вести «настоящая женщина», и как – «настоящий мужчина». Когда я слышу что-то подобное – у меня сразу же рождается вопрос – а остальные мужчины и женщины что? Они, выходит, поддельные? В такой постановке вопрос мне видна манипуляция – мол, если ты не делаешь, как я хочу, то ты не «настоящая» или не «настоящий» .А может хватит манипуляций?достаточно же просто озвучить свои требования к противоположному полу перед началом отношений, обозначить границы допустимого и того, что каждый из участников отношений не потерпит никогда и ни за что.... короче раскрываем карты и начинаем честную игру по определенным и нами же прописанным правилам. договор и только договор между партнерами этой сделки, носящим название " отношения М+Ж"Виктор Белогорцевфальшивка ты , как и большинство здесь присутствующихNNataЧтобы быть настоящей женщиной. надо иметь рядом мужчину. А поскольку зачастую это переросший мамин сын, то получается на настоящую ты не тянешь, а только на секс-няню для ребенка свекрови.СергейСтранные бабы существа. Сами из сыночков вырастят не пойми что, а поток орут что нет настоящих мужчин.Элина МорозоваИ где же а это время "настоящие" отцы прохлаждались?СергейНе правильный вопрос. Надо спрашивать, зачем мамаши после развода оставляют себе детей ?Элина МорозоваЗнамо дело, чтобы жировать на умопомрачительные алименты. Ведь при совместном проживании у мужа и копейки не допросишься))))))))))))))))))СергейНадо не жировать на алименты, с ёпарями, а о детях думать.Элина МорозоваПральна!! Пусть настоящие отцы думают и на алименты жируют))))NNataПапы где были , на фронте?СергейЯ давно говорю, дети бабам не нужны, дети для баб инструмент манипуляции. Когда детей воспитывает отец, он даже алименты не требует с БЖ, не бегает по судам с разделом чужого имущества. А бабам лишь бы урвать чужой кусок пирога.СергейКогда ума нет воспитывать сыновей, зачем мамаши берутся ? После развода дети должны быть с отцом. Тогда не будут возникать вот такие вопросы: Папы где были , на фронте?Элина МорозоваА почему в полной семье дети такие вырастают? Папы плохо воспитывают или вообще не воспитывают, устраняются?NNataИнтересный вариант вы предлагаете - папе алкоголику, не просыхающему и не выползающему из канавы , оставить детей. Или папе, неуспевающему одевать штаны после очередной "любви до гроба", доверить детей.Он сам кормится от случки до случки, а малышей кто будет кормить, в садик водить, одевать. обстирывать? И это самое простое, в дальнейшем добавятся уроки в школе, воспитание примером и много чего еще.Жены подают на развод, когда уже нет сил бороться за семью, а не за мужика.Элина МорозоваА папы мамонтов добывают в шахтах с раннего утра до поздней ночи. А потом на бровях домой являются и на диванчик брык свою бренную тушку)))Natalyхватит уже писать гнусности гадости пошлости и мерзости. Что значит оставить ребенка/ человека. пусть и маленького ? люди это вам не мешок картошки и не шкаф, куда хочу туда и передвину куда считаю нужным туда и поставлю/засуну. После развода ребенку всего лишь определяют место жительства а не делают из него предмет неодушевленный.СергейА Вы предлагаете детей оставить с мамашей наркоманкой и проституткой ?NNataТаких мам единицы, а вот пап секс бомберов и алконавтов, не говоря о наркошах - 98%. Кстати, мам на наркоту как раз такие ответственные папы и подсаживают.Natalyв РФ критическая ситуация с алиментными обязательствами перед детьми родителей. они достигли 167 миллиардов рублей. Президент поручил правительству срочно навести порядок в этой сфере. А по телевизору уже всех россиянок предупредили, что в ситуации, как уже была,Речь о президентских выплатах: в рамках социальной поддержки в период пандемии семьи с детьми до 16 лет дважды получили по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, а выплаты захапали папаши не проживающие с детьми.по суду выколотить деньги из папочек не получилось. ЧТО бы ситуация не повторилась с теми деньгами, что президент обещал школьникам к сентябрю 2021 года женщинам следует взять ситуацию под контроль и постараться опередить шустрых папаш мошенников.*** Жительница Нижнего Новгорода через портал "Госуслуги" обратилась за получением единовременной выплаты, установленной Указом президента РФ в целях социальной поддержки семей с детьми в период пандемии, на двух дочерей. Однако в Пенсионном фонде РФ ей сообщили, что заявление уже подал отец детей, ему дважды была произведена причитающаяся на двоих детей выплата", - Папа давно не живет со своими дочерьми, но присвоил себе единовременные выплаты, назначенные президентом: два раза по 20 тысяч рублей. В итоге пронырливый отец получил 40 тысяч Мужская логика в чем-то даже изящна: детям важнее любовь и забота, чем деньги. Так пусть же мать занимается тем, что у нее так хорошо получается: окружает дочек вниманием и лаской. А он займется тем, к чему чувствует собственное призвание: мотовством и транжирством. Правда, женщина не оценила красоту рассуждений и подала иск на бывшего супруга мировому судье Вологодской области по судебному участку N 38 в Череповецком районе: по месту жительства ответчика. Череповчанин в судебное заседание не явился.Natalyхватит уже писать ерунду про алименты мужчин в РФ и их гигантские суммы. Дело уже дошло до того, что женщины в свидетельстве рождения ребенка в графе отец ставят жирный прочерк быть матерью одиночкой в России экономически социально и морально намного выгоднее, чем записать спермодонора в официальные отцы её ребенка. институт семьи трещит по швам, а с демографией такие проблемы, что уже из каждого утюга звучат призывы и сладкие посулыот государства - ЖЕНЩИНЫ ТОЛЬКО РОЖАЙТЕ И МЫ ВСЁ ВСЁ ВАМ ПРЕДОСТАВИМ, ЧЕМУ ГАРАНТОМ ВЫСТУПАЕТ САМ ПРЕЗИДЕНТ)))))) Да сейчас женщины стали осознанными матерями-родительницами, рожают только тогда когда твердо знают , что в состоянии вырастить- ребёнка в одиночку и самостоятельно без участия самца производителя. да и отказов от репродукции женщинами то же полно- чайлдфри . Всё чаще и чаще женщины откладывают роды на самые поздние сроки или отказываются от них совсем....от сюда и лозунг моё тело только моё дело и мне решать рожать или не рожать. Всё равно все проблемы с вынашиванием рождением прокормом защитой потомства лягут только на плечи женщины- матери.NatalyНедавно я имела беседу с одним товарищем, накипело так, что невыносимо захотелось поделиться. Дело началось на одном чайлдфри-канале, в комментариях к статье на тему «В старости пожалеешь». Сама статья обычная, на тему того что глупо кого-то заставлять рожать. Один товарищ написал: «Мир сошёл с ума. Любящих детей минусуют, чайлфри – лайкают. Человечество вымирает». Не удержалась спросить, какой из почти 8-ми миллиардов человечества вымирать собрался? Мне ответили, что сейчас со мной разговаривать бесполезно, а вот лет через 30-40, когда я буду старой и больной, он бы вернулся к этому разговору. Контраргументы про то, что наличие детей не гарант спокойной старости, собеседник упорно игнорировал, возвращаясь раз за разом к «поговорим через 30-40 лет» с настойчивостью заевшей пластинки. И на очередном круге меня вдруг накрыло. Какой возраст в жизни человека можно считать главным? В какой период отведённых нам лет действительно стоит вкладываться? Действительно, есть люди, которые любят детей и хотят, и счастливы, их имея – тут вопросов никаких. Но ведь общество давит на всех, в том числе на тех, для кого рождение детей – насилие над собой и отказ от всего, что им дорого. Ведь есть ряд профессий и увлечений, ну совсем несовместимых с семейной жизнью, особенно для женщины. Но «надо рожать, а то потом в старости…» Интернет пестрит статьями на тему «не хочу сидеть с внуками, и дочь/сын меня за это ненавидит». Почитав комментарии, оказывается, что любая нормальная бабушка должна падать в обморок от счастья, если ей вешают на шею внуков 24/7. А если она вдруг смеет завести личную жизнь в виде занятий танцами, йоги или боже упаси – мужчины, и по одной из вышеобозначенных причин периодически отказывается сидеть с внуками в добровольно-принудительном режиме по первому звонку, орды людей считают что «ну пусть тогда не удивляется, если потом окажется в доме престарелых». То есть для благополучной старости недостаточно дорастить детей до 30-летнего возраста? Нужно до такого же дорастить внуков… Продолжая отказываться от всего, чем на самом деле хочется заняться? И что тогда получается? Когда настанет та замечательная отдача, ради которой стоит принести в жертву свою свободу и мечты? Когда накроет деменция, и придут Альцгеймер с Паркинсоном под руку? И лёжа в памперсах, глотая супчики-пюре и через раз не узнавая/забывая детей и внуков человек вдруг понимает: «Вооот! Вот оно, наконец-то! Я старый и больной, но зато не одинокий». Главное в такой ситуации умереть побыстрее, потому что ухаживать за престарелым родственником больше чем пару-тройку лет мало кому будет в радость. Да и квартирку давно пора для внуков освобождать…Nataly)))))Когда детей воспитывает отец, он даже алименты не требует с БЖ, не бегает по судам с разделом чужого имущества.))))) ха-ха-ха сладкие сказочки рассказываешь. ВОт только в это никто уже не верит сказочник ты наш)))) достаточно просто включить зомбоящик на первый канал Россиийского телевещания ----иииии--- понеслось... смотрите любуйтесь как папашки ничего не делят не хапают не отворовывают и не отнимают по судам годами всё до последней нитки перепиливают))))))NNataНатик. рожать или не рожать это выбор каждого и индивидуален. Традиционная семья подразумевает общность интересов всех членов её - родителей, детей, внуков. Ломать перья и с пеной у рта доказывать что-либо по данной теме смысла нет. Потому, что при любом выборе, найдутся те кто пожалеет о своем решении в конце своего пути. Не все, но будут. Ну, о "поскорее умереть". Не надо торопить неизбежное. Каждому отмеряно по его делам.Natalyа папашам детки нужны? хоть тут то не надо издеваться над природой и её правилами. по природе в любом биологическом виде животинки этой планеты у особи мужского пола одна задача оплодотворил особь противоположного пола и беги. пока она тебя не сожрала, не пустила , как источник белка и протеина на развитие того, что начинает зреть в её животе )))))NatalyЗнаете, я большой и толстый противник того, чтобы рожать детей из-под палки, по указке. Это некрасиво по отношению к детям (за что им озлобленная, нелюбящая мать), это некрасиво по отношению к собственным начинаниям (для некоторых они как дети), это некрасиво по отношению к моей главной ценности – свободе, и это некрасиво по отношению к себе (на этом в принципе можно было бы остановиться). Для меня этих причин вполне достаточно, чтобы относиться к чайлдфри лояльно. Я – яростный противник запрета абортов, и готова всячески оборонять право женщин на свое тело, хотя и не одобряю подобную операцию, и считаю ее большой трагедией. Так что если кто-то предохраняется себе потихонечку и не рожает, он для меня видится аж в белом сиянии своей правоты. Что же касается неуместных претензий и советов, то если есть на свете человек, живущий в обществе, и избавленный от них, я бы очень хотела на него посмотреть. Люди мелят языком все подряд, они нуждаются в том, чтобы доказать свою правоту, это их характеристика как вида, если вам не нравится, вы можете написать гневное письмо производителю. Казалось бы, на этой ноте можно и вовсе закончить обсуждение. Но есть один тонкий нюанс. В силу своего жизненного опыта, я знаю, что цели людей редко бывают стабильными и устойчивыми на протяжении всей жизни. Я видела множество случаев, когда ярые карьеристы, достигнув, наконец, всех желаемых высот, покорив свой Эверест, вдруг бросали все, влюбившись в искусство. И шли играть в провинциальный театр, например, и были счастливы этим, как дети. Я видела, как женщины, всю молодость твердившие «семья и дети», вдруг брали такой разбег, что земля дрожала под их ногами. Ну и чего уж скрывать, я видела, как те, кто не хотел детей в 20-30 лет, очень хотели их ближе к 40 (но бывает и наоборот). Человеку вообще свойственно чего-то хотеть, достигать, ставить цели, понимать, что ошибся, расти, падать, идти, спотыкаться, блуждать в потемках своей жизни, переживать кризисы, обвинять других, обвинять себя, искать выход, мечтать, летать и залечивать крылья и производить еще массу действий, которые в своей совокупности и есть жизнь. Это вы будете делать что с детьми, что без, я вам прямо готова гарантийное письмо написать. И как вы верно уже отметили «подстраховок» в таком деле не бывает. Меня саму три раза подбросило на стуле, когда я прочла, что для некоторых дети это нечто вроде страховой компании «Подай воды». И я начинаю нервно чесаться, прочитав предложение рожать для демографии. Вы видите у меня на лбу табличку «Министерство демографии»? Для меня есть одна причина рожать детей – любовь. Ее невозможно объяснить, под нее невозможно подвести доказательную базу, но она к счастью и не требует доказательств. Она живет вообще не в том органе, где доводы и доказательства. Она живет в сердце.ирина Северова северова (гуляева)Каждому отмеряно свое. Это точно. Только не по делам . Нет справедливости в этом мире и не будет никогда. А все вопли про патриотизм , долг и стакан воды - это развесистая лапша на уши для дураковNatalyнадо всегда оставлять деток с их биологическими папашами и пусть теперь он, работающий отец герой с младенцем на руках пожирует со своей новой членососной ублажалкой мужского естества на алименты от мамочки ребенка.NNataЖенщина рожающая детей без любви к ним - инкубатор, а не мать. Но, если честно, я не представляю как можно заставить рожать.NatalyСо времен изобретения контрацепции в мире появились сразу две важных проблемы. Первая – сытые, обеспеченные и благополучные люди вдруг резко перестали рожать. И теперь предпочитают ограничиваться одним-двумя детьми, несмотря на высокие слова о рождаемости и предлагаемые пособия. А вторая проблема заключается в том, что голодные, малообеспеченные и неблагополучные рожать так и не перестали, создавая этим обстоятельством массу проблем, начиная от маргинализации части населения и заканчивая необходимостью спасать этих несчастных детей от их же непутевых родителей. Можно ли в принципе рожать трех-четырех детей и больше, не имея под это определенной материальной базы? Об этом спорят не первый год, причем не только в России, но и в США, и в других странах. С моей точки зрения, проблема распадается на три части: финансовую, социальную и этическую. Например, Росстат утверждает, что средняя зарплата мужчины в России - 45 600₽, женщины - 32 700₽. Конечно, эта цифра будет колебаться в зависимости от региона (она будет выше в Москве и северных регионах, и ниже в провинции). Вероятно, она будет ниже для молодых семей, потому что для роста по карьерной лестнице часто нужен опыт. Так что представим среднюю молодую семью с совокупным доходом около 60 тысяч рублей, которая решила стать многодетной. Даже с учетом недавно введенных пособий им это сделать будет непросто. И на пальцах понятно, что более чем на двух детей они вряд ли замахнутся (причем двое детей могут существенно изменить их уровень жизни в худшую сторону, ведь они попадут как раз на нижнюю границу прожиточного минимума). Речь тут пойдет не о модных игрушках, новых айфонах, поездках заграницу или лучшем образовании в частных интернатах. Речь идет о минимальном наборе продуктов, предметов гигиены и лекарств. Так что с финансовой точки зрения все однозначно – из одной шкурки не сшить десять шапок, а из средней зарплаты в 30 тысяч рублей не выделить средства на пять-шесть детей. Когда говорят о многодетности, многие приводят в пример уклад Кавказских регионов, или бывших южных республик, где сильны традиционные ценности. Там даже при относительно высоких доходах существует множество благополучных многодетных семей, где растут благополучные и здоровые дети. Как так получается? Мне кажется, разгадка этого явления проста. Когда речь идет о традиционных обществах, то детьми занимаются не только их мама и папа. А вся община. Одно дело – разветвленная многопоколенная семья, с дядями и тетями, бабушками и дедушками. А другое два человека, разрывающиеся между детьми и работой. Впрочем, два – это еще очень оптимистично. Часто такой человек всего один – это мать. Мне встречалась такая статистика – около 5 млн. российских женщин растят детей без отцов. При наших средних зарплатах, женщина, оставшаяся одна, будет не растить детей. А «тянуть» их из последних сил. И это очень существенный фактор. Что же касается этической части проблемы, то есть вопроса, можно ли в принципе рожать детей, не имея для этого достаточных средств, то здесь у меня нет однозначного ответа. Конечно, мне бы было куда удобнее жить в мире, где благополучные финансово родители всегда были хорошими людьми, на дне жизни оказывались исключительно злостные бездельники, и все всегда получали по заслугам. Но я вижу, что в действительности мир непредсказуем и несправедлив. Да, конечно, на виду множество историй «из жизни насекомых», где родители рожают бездумно и губят своих детей ради бутылки водки. Но я видела очень бедных людей, которые, несмотря на это, были прекрасными родителями. Я видела очень состоятельных и образованных людей, совершенно не интересующихся своими детьми и воспитавшими из них отвратительных монстров. Я видела блестящих педагогов, чьи дети пошли по кривой дорожке. Я видела нищих, чьи дети изо всех сил карабкались по социальной лестнице. Боюсь, что высокий интеллектуальный уровень, "хватка", позволяющая хорошо зарабатывать, и сердце, способное любить, сердце, в котором есть место для ребенка – это разные вещи. И они обе в идеале должны быть в наличии.NatalyЯ много раз натыкалась в глянце на статьи из серии «что должно быть у женщины за сорок?». И каждая статья была оскорбительнее предыдущей. В одной рекомендовалось обзавестись «женской мудростью». То есть привычкой закрывать глаза на такие мелкие недостатки мужчины, как отсутствие работы, жилья и верности. В другой ставка делалась на внешность. Вколи то, отрежь это, надень каблуки повыше (ну и что, что неудобно), и в темноте ночного клуба спиной может быть сойдешь за молодую. Если повезет. В третьей и вовсе советовали заходить с козырей, то есть с котлет, борща и чистых пододеяльников. И начинать ухаживать за мужчиной, подкладывая ему добавки и начищая ботинки до блеска, пока он не опомнился. Существование женщины вне отношений с мужчиной в этих статьях не рассматривалось вообще. Как будто через год, максимум через два после расставания, женщина, которая никого себе не нашла, превращается в баобаб и живет в таком виде тысячу лет в наказание за капризы и несговорчивость. И чем больше я читала, тем злее я становилась. Тем больше мне хотелось составить свой список вещей, которые обязательно должны быть у женщины. За сорок и вообще (ну не отрастают же у нас в этом возрасте, в конце концов, рога и хвост). К чему эти нелепые уточнения? Я считаю, что у женщины любого возраста должна быть вера в себя и в свое лучшее будущее. Эта вера является тем топливом, которое заставляет нас шевелиться. Прихорашиваться. Наряжаться. Делать себя красивыми. Добиваться успеха вновь и вновь. Падать, но подниматься. Женщина молода до тех пор, пока она смотрит вперед, а не назад. До тех пор, пока может и хочет инвестировать в будущее, а не жить воспоминаниями о прошлом. И пока ее в этой вере поддерживают друзья и близкие. Я считаю, что для женщины очень важно иметь веру. Поэтому контакты со всеми, кто эту веру подрывает, нужно доводить до минимума. Или вообще прекращать. Нужно отстаивать свое право на веру в себя. Вторая вещь, которая должна быть у каждой женщины в наличии – это время. Свободное время, время на себя. Потому, что сколько угодно можно говорить о планах и мечтах, но если женщина не поднимает головы, бегая по замкнутому кругу работа-дом, жизнь ее вряд ли будет счастливой.третье, что должно быть у каждой женщины, даже столетней – это как раз мечта. Мечтами надо взлетать высоко, как можно выше. Но так, чтобы оставалась все-таки тонкая нить связи с реальностью, по которой можно делать осторожные шаги. Хоть не каждый человек воплотит мечту в жизнь, но сама дорога к цели становится приятнее и светлее, как будто ее осветили фонари или яркое солнце. Когда у человека есть мечта, и он делает конкретные шаги или даже шажочки для ее исполнения, у него на спине начинают пробиваться крылья. Когда человеку есть для чего жить, он может выдержать любое как. Человек, даже самый простой, в глубине души создан для высоких задач. И каждый, кто говорит ему обратное – токсичная вредина. Вера в себя, время на себя, мечта – вот что должно быть у женщины любого возраста, роста, веса..СергейКонечно, если ты обрюхатилась и сама не знаешь от кого, то ты в графе отец, ставят жирный прочерк. А как ты хотела ? Чтобы твоего высерка содержал чужой дядя.NatalyНедавно у меня вышел спор с одним гражданином. Гражданин утверждал, что женщины работают редко, в основном на «непыльных» и не требующих особого навыка должностях. Зарплаты получают небольшие, и спускают их «на шпильки», не внося никакого вклада в семейный бюджет. А семью содержат занятые тяжелым трудом мужчины. Я же говорила, что в большинстве семей экономическая модель, при которой работает только муж, попросту невозможна. Поэтому основная часть женщин все-таки ходят на работу, и не для того, чтобы пить чай и демонстрировать наряды, а для того, чтобы кормить семью и детей. Поэтому добытчиками нужно считать обоих. Конкретно в нашем разговоре речь шла о 30 тысячах рублей зарплаты (32 500₽ -средняя «женская» зарплата в России в 2020 году), которых, по утверждению гражданина, если и хватит, то только на еду. Я списала такое отношение к деньгам на московские реалии, но внезапно наш разговор принял неожиданный оборот. Буквально через пару минут мужчина начал хвастаться, что потратил на неработающую (кстати, по его настоянию) жену-домохозяйку целое состояние - около 300 тысяч рублей за год. Рассказ был витиеватым и цветистым, он включал летний отдых (судя по фотографиям, поездку в славный город Электросталь, почему-то получившую в рассказе статус курорта). Покупку зимней одежды (я думала, что речь идет о шубе, которой мужчины пугают друг друга, но это оказался скромный пуховик), выход в ресторан и даже букет цветов, которые тоже заботливо приплюсовали к тратам. Меня так и подмывало сказать, что если 300 тысяч разделить на 12, то получится всего 25 тыс. рублей, которые он еще недавно называл копейками. Но делать этого, как вежливый человек, я, конечно, не стала. А про себя отметила, как быстро из сущих копеек 25 тысяч в месяц превратились в целое состояние, в зависимости от того, кем они заработаны. С тех пор я стала задумываться над этой странностью, и более внимательно присматриваться к случаям, когда говорится о поголовном тяжелом мужском и легком женском труде. Что примечательно, таких разговоров я никогда не слышала от тех самых суровых парней, которые спасают нас от огня, берегут границы нашей Родины или ловят преступников. Даже шахтеров, ругающих женщин, сидящих в бухгалтерии, я ни разу не видела, ни в жизни, ни в интернете. Зато мое внимание привлек один очень агрессивный адвокат, консультирующий в теплом офисе за 10 тыс. рублей в час. Он громче всех кричал о тяжелом мужском труде с ежедневным риском для жизни. Сколько я не смотрела видео, так и не смогла понять, как именно он ежедневно рискует жизнью и здоровьем. Опасается порезаться бумагой? Уколоть палец канцелярским ножом? Проиграть неравный бой с кофемашиной? В чем непосильность его «мужского» труда, и чем труд сиделок, медсестер, страдающих от рентгеновского облучения или ворочающих тяжелых больных, уборщиц, получающих копейки за самую грязную работу легче, чем его труд? Опять же интересно реагируют люди на ситуацию с вынужденным «простоем» одного из супругов. К примеру, если травму на производстве получает мужчина-добытчик, или он же отправляется на заслуженную пенсию, то теперь он все равно имеет право ничего не делать по дому. Ведь он столько лет содержал семью (даже если жена тоже ходила на работу). В то же время находящаяся в «отпуске» по уходу за ребенком супруга должна предоставить мужу бытовое облуживание в полном объеме. Ведь теперь ее муж в одиночку содержит семью (по факту ходит на работу так же, как он ходил и раньше). А она «сидит» дома. Короче говоря, очень странные метаморфозы происходят с деньгами, в зависимости от того, кто их заработал. Напрашивается неутешительный вывод, что для некоторых товарищей каждый заработанный мужчиной рубль, во-первых, больше (в плане покупательной способности). Это целый рубль, а у женщины «всего лишь» рубль. А во-вторых – тяжелее, хотя как по мне тяжесть определяется характером работы, а вовсе не полом работника… Загадка, да и только.Natalyи кто же имеет право оформлять документы на ребенка кроме самой матери этого ребенка? кто это уголовник который самоуправствует в оформлении важнейших документах гражданина РФ, как свидетельство о рождении?вот что мать заявит по поводу папаши ребенка то этому ребенку и поставит в метрики чиновник. захочу запишу туда хоть космического пришельца с АЛЬфоцентавра, а захочу поставлю жирный прочерк.NatalyЧтобы твоего высерка содержал чужой дядя.)))) а высерков у нас теперь содержат те кто записан в свидетельстве о рождении в строчке отец? ха-ха-ха это что то новенькое в законодательстве РФ. Материальное обеспечение ребенка всем необходимым - основные обязанности родителей по воспитанию и содержанию детей. Данная норма также нашла свое отражение в главных законодательных положениях нашей страны.ст.80 СК РФ Помимо семейного законодательства, обязанность по обеспечению детей также закреплена в Конституции РФ. Ст.38 ч.2 прямо указывает на обязанность родителей заботиться о собственных детях, и обеспечивать их всем необходимым, в том числе и в материальном плане. При этом стоит обратить внимание на то, что государство контролирует, как родители исполняют свои обязательства перед детьми, и в случае нарушения прав ребенка, жестко реагирует на конкретные факты.))))) где в законе хоть слово про ЧУЖИХ дяденек /тётенек?????? так, что не ссЦы трухлявый, чужих высерков тебя кормить никто не заставит иди корми своих если есть чем ))))))NatalyВышел у меня тут конфуз. Написала что-то вроде «лучше никаких отношений, чем плохие отношения, в которых тебя только унижают и третируют». Это такая универсальная истина для обоих полов, вроде как «небо голубое, трава зеленая, снег белый». Но женщинам иногда приходится напоминать, такое уж у нас воспитание. Вообще не думала, что кто-то бросится спорить с очевидным. Но такой человек нашелся. - Это вы неправду пишете! – начал увещевать меня какой-то гражданин. – Плохие отношения тоже для женщины ценны и важны, и она будет за них цепляться. Плохие отношения лучше, чем никаких, не дурите людям голову. Тут я насторожилась, бутерброд отложила, поясните, говорю, свою позицию. А он и рад стараться. - Во-первых, - пишет,- без мужчины после определенного возраста просто неприлично. То есть если кто-то узнает, что его нет, начнутся косые взгляды, разговоры. Без мужчины стыдно перед подругами, а если есть хоть какой-то, его можно гордо предъявить. - Во-вторых, - продолжает, - даже от самого незаинтересованного партнера на душе все равно теплее. Вот это тепло, оно куда важнее женщинам, в силу их особой физиологии, а мужик - он как одинокий волк, он может без семьи, без детей и без вас тоже может. Поэтому, даже вам достался партнер «не очень», внешне или внутренне, лучше терпите, дамы, а не рвитесь на волю. Ради этого самого тепла. - Ну и третье, вишенка на торте, это, конечно, женское здоровье. Какое женское здоровье без мужика? Тут уж волей-неволей приходится терпеть… Я все это прочитала еще раз, проанализировала… Что-то знакомое прямо есть в этом описании. - Погодите-ка, - пишу, - гражданин! - Вы утверждаете, что вы – таинственный предмет, без которого после определенного возраста нельзя показаться в обществе - Вы считаете, что вас должны терпеть ради тепла, даже если вы выглядите откровенно плохо - Вы очень полезны для женского здоровья. Я знаю только один предмет, который сочетает в себе все эти характеристики. Вы случайно не трусы с начесом?ирина Северова северова (гуляева)Нее... ну, предъявить надо. А потом отложи его в сторону или выброси на помойку , если не нужен.Владимир EвтушенкоЧушь порете.Либо у вас такой мужчинка был, что из мужского у него лишь причиндалы были.Владимир EвтушенкоПосылки у вас глупые, вы от дерьма идёте, потому и неправы. Алкаш, кобель никогда не согласятся взять себе ребёнка. Берут воспитание ребёнка на себя лишь настоящие мужчины. НАСТОЯЩИЕ, а не то дерьмо, о ком вы пишете.Элина МорозоваНе у меня , а по многочисленным мужским комментариям и статьям сделала вывод. Конечно не все мужчины такие. Но таких много.Владимир EвтушенкоНо вы здесь с вашаими подружками ставите в один ряд с дерьмом всех мужчин. Уж, поверьте, настоящих мужчин гораздо больше, чем дерьма, на котором вы строите свои неприятные умозаключения. Дерьма много, но они не большинство.Элина МорозоваЯ лично всегда пишу с оговоркой, что НЕ ВСЕ. А что тут другие пишут- это их личное мнение. Каждый отвечает за СВОИ слава. Так что не надо всех под одну гребенку.NNataВот дерьмо берет не для того, чтобы воспитывать, а чтобы больнее сделать матери.И таких очень много - уязвленное самолюбие - как же ему такому золотому дали отставку, посмели дать сдачу в ответ на оплеуху. Как же посмели перечить! Не дали кулаки почесать !Владимир Eвтушенкое сгущайте краски. Дерьмо никогда не возьмёт ребёнка на воспитание.Владимир EвтушенкоДокажите, клеветница, ваши лживые проценты.Владимир EвтушенкоОТМЕРЕНО.Владимир EвтушенкоЕсли женщина не хочет сознательно рожать, живя замужем, то на какой хххх нужна такая гнида?NNataтакие вещи решаются парой, а вот третьим лезть в такие разборки не следует.NNataА оно и не берет. Им главное отобрать, а потом хоть трава не расти.Марина МаксимоваЧтобы твоего высерка содержал чужой дядя."""""""""""""""Слово то какое ужасное, Сережа. Это вы разве тоже высерок?Виктор Белогорцевестественно, где же он возьмет эту копэйку, ежели домашний палицай усю зарплату изъял, потом на сигареты с пивом выпрашиваетьВиктор Белогорцевкуда глядели твои ясны очи, когда ты не просохшего алкаша вытаскивала из канавы, вырывая его из жарких объятий любовницы и на ручках несла его в ЗАГСуNNataНе про меня речь. У меня все в порядке. Живем по принципу - нельзя на мужа повышать голос, он должен выполнять команды даже на слабый писк.Виктор Белогорцевнагло врешь их 100% Ростова Натали Собака Спеша на грязные делишки, По улицам крадясь, как вор, Мать перебросила сынишку Через детдомовский забор. Он полежал в траве немножко И от удара отошел. Еще не мог он стать на ножки, Но ползал очень хорошо. Не покоряясь неудаче, На четвереньки встав с трудом, Он с не по-детски горьким плачем Пополз искать свой новый дом. Дождь моросил, и серый город Как будто тоже тосковал, Ведь мальчик ту, что за забором, Когда-то мамой называл. Еще вчера он прижимался. К ее рукам, к ее груди: Еще вчера он улыбался, Не зная, что там впереди. Он, засыпая, строил планы: В машинки утром поиграть. Он не хотел вставать так рано, Когда его будила мать. Он звал ее, но понял скоро, Что не добьется ничего. Мать по ту сторону забора. Уже не слышала его. И, продолжая громко плакать, Ища уюта и тепла, Заполз он в будку, где собака Кормить щенков своих легла. Собака в ужасе вскочила, Готовая в борьбу вступить, Не понимая, что случилось, И как ей дальше поступить. Взгляд, словно выстрел, но... осечка! И жалость вытеснила злость. Как будто горе человечка В собачьем сердце отдалось. Она не тронула мальчонку, Почувствовав, что нет в нем зла. И лаем дружелюбно звонким Людей как будто бы звала. Малыш покинул вскоре будку, Доверившись чужим рукам. Собака оказалась чуткой Не только к собственным щенкам. И будут темой разговоров Всех лет, а может быть, веков Мать по ту сторону забора И мама шестерых щенков.Виктор Белогорцевугу, я понял, главное у тебя все в порядке, как у всехирина Северова северова (гуляева)сильно сказано. щас мужичье заверещит.NNataНет, не как у всех, а лучше всех.Элина МорозоваДа. "настоящая женщина"- домашняя курица , сама то не зарабатывает, на кузхне кудахчет, а муженек-главнюк вместо мамонтов приносит сусликов. Вот она его и трясет по карманам. А ненастоящая женщина сама зарабатывает и себя обеспечивает, никого не грузит своими хотелками и сама распоряжается своей жизнью..Виктор Белогорцеввижу как себя обеспечиваете, ты сама ссылку давала о шлюхах миллионершах, ни одно там не было самостоятельно заработавшей себе капитал, а ты и мыши дохлой не достойнаЭлина МорозоваНе врите. Глупо выглядите.Виктор Белогорцевдругого и не ждал, тем более от тебяЭлина МорозоваИ правильно делаете. Кудахтать вокруг мужа я не буду.Борис Шумилов"А иначе странно как-то получится. Она рожает, воспитывает, создаёт уют в доме, готовит, ещё и деньги зарабатывает. " - Женщина должна работать в свободное время от счастливой семейной жизни. Если мадам несчастна, то пусть мадам шуршит работать до полного счастья.)))NatalyЧто делает упрямый и амбициозный муж, когда понимает, что традиционное распределение ролей «я – добытчик, ты – хозяйка» ему не по зубам? Что на одну его зарплату не выжить, и ясно, что семейный бюджет придется наполнять обоим? Думаете, он срочно надевает передник и начинает ждать жену с работы, чтобы накормить ее горячим ужином? Скрупулезно вникает в проблемы детей, активно помогает им в учебе и выполняет внезапные поручения классного руководителя, выковыривая шишки из мерзлой декабрьской земли? Делает все, чтобы разделить быт пополам, чтобы было бы справедливым при равном материальном вкладе в семью? Как бы ни так… Обычно, столкнувшись с суровой реальностью мужчины с «комплексом слесаря Гоши» используют четыре вида психологических защит …. - Обесценивание. Тут все просто. Нужно убедить себя и окружающих в том, что вклад жены ничего не стоит, максимально его преуменьшить, сделать незначительным. Все сделанное ей объявить легким, полуавтоматическим. А все, сделанное собой – колоссальным, героическим, великим. Это очень четко прослеживается, например, в разговорах о женщинах, которые на работе «пилят ноготочки, демонстрируют наряды или гоняют чаи». В то время как муж совершает трудовой подвиг стахановца, сражаясь с компьютером и кофемашиной. К этому же явлению относятся легенды о пылесосах и мультиварках, которые делают все по дому сами, стоит только две кнопки нажать. Раз так, то почему бы их тебе не нажать, дорогой? Этот вопрос обычно остается без ответа… - Отрицание реальности Еще одним способом перестать быть аутсайдером и вернуть себе лавры добытчика хотя бы в собственных глазах является отрицание реальности. Это не зарплата маленькая, это ты слишком много тратишь! Умная женщина из двух картофелин и одной морковки соорудит первое, второе и третье! Детская обувь и одежда не может столько стоить, ты меня обманываешь! Другие на эти деньги шикарно живут! И так далее. Как правило, пока рядом находится терпеливая, понимающая и экономная жена, готовая вносить свою зарплату в семейный бюджет, «добывака» так и остается в неведении, постоянно гневно спрашивая, куда жена девает деньги. Но как только пара разводится, начинаются вопросы: а откуда она раньше вообще брала? - Попытка спрятаться за спинами более успешных товарищей, слиться с их успехом Заметила, что нет более активных крикунов о мужском превосходстве, чем те, кто ничего не смог добиться самостоятельно. Смешно наблюдать, как коллега, работающий на такой же ставке, что и ты, за такую же зарплату, начинает доказывать тебе же, что мужики в целом успешнее, сильнее, умнее. Смешно… а ничего не поделаешь. Психологические защиты – они такие. Ссылаться на успехи всех мужчин на земле, вместо того, чтобы вымыть посуду – довольно часто встречающаяся практика. Особенно если посуда – на кухне, а разговоры об успехах – в анонимном интернете. - Рационализация. Попытка объяснить себе и другим, что домашние заботы жене только приятны Действительно, женщина же создана для того, чтобы заботиться о других, менять памперсы, готовить еду и обихаживать семейный очаг. Это ей только в радость. От этого она наполняется женской энергией и расцветает. Не отбирать же у нее все эти приятные занятия, правда же? К тому же, у женщины есть особые гены, которые облегчают ей нудные, рутинные и неоплачиваемые работы. Например, «материнский инстинкт» и «ген мытья унитазов». Куда уж тут спорить с генами? (Тут должна быть табличка «сарказм») Словом, как только не изворачивается психика царственных «добывак», только бы продолжать царственно стучать кулаком по столу и на правах главы семьи игнорировать бытовые обязанности. И как хорошо, что все-таки есть другие мужчины, адекватные и понимающие, готовые видеть мир таким, какой он есть, а не таким, каким хочется.NatalyВсе чаще натыкаюсь на мысль, что одиноких женщин стало больше, причем не только за счет разведенных, но и за счет тех, кто ни разу не выходил замуж и не имеет детей. Мол, вот как им не везет! Сначала мне казалось, что это какое-то искаженное восприятие одиноких мужчин, уверенных, что под каждым кустом их поджидает невеста. Однако статистика западных стран показывает интересную закономерность – женщин, которые не только никогда не выходили замуж, но и не собираются, действительно становится больше. Еще более удивительным оказалось для меня то, что эта группа женщин по многим показателям не только не отставала от замужних и детных сверстниц, но и превосходила их. Согласно версии профессора Пола Долана, женщины от 40 до 70 лет, не имеющие детей и незамужние, имели более крепкое здоровье, больше друзей и в целом были более счастливы, чем семейные дамы. Понятное дело, что замужние женщины опрашивались все скопом, никто не исследовал счастливые это или несчастливые браки. Возможно, стабильные пары, в чьей семье всегда есть любовь и поддержка, были бы еще более счастливыми. Кроме того, такие исследования – привилегия развитых западных стран, где давление общества на женщину меньше, а индивидуализм не только не преследуется, но и поощряется. Я сильно сомневаюсь, что в традиционных обществах, где женщина оценивается через ее детородную функцию, одиночки счастливы в той же мере. Но в целом некоторые выводы я для себя сделала. Во-первых, роды, как бы ни говорили об их естественности – это большая нагрузка на организм. Которая часто влияет самым непредсказуемым образом. Думаю, это много объясняет. Во-вторых, во многих семейных союзах имеется сильный перекос в женскую сторону в плане родительских и бытовых обязанностей, что отнимает время у других полезных и приятных дел. Например, у взаимодействия с друзьями. В-третьих, от женщины часто ждут большей эмоциональной гибкости, умения сглаживать острые углы, за счет чего жизнь становится более беспокойной. Я, конечно, не хочу сказать, что всем обязательно нужно оставаться холостыми и отказываться от деторождения . НО. Сам по себе брак и деторождение – вовсе не гарантируют счастье. А вот увеличение нагрузки на женщину гарантируют с очень большой вероятностью. Так что концепция «замуж ради замужа» и «терпеть ради семьи» оказывается крайне опасной, прежде всего в плане здоровья . И в этом случае покой и свобода – не такая плохая альтернатива неудачному замужеству, которая давно воспринимается, как один из вариантов нормы…NatalyМногие убеждены, что во второй половине жизни женщины больше держатся за брак, чем мужчины. Мол, в браке они получают понимание, дружбу, тепло и материальную поддержку, которую не так-то просто получить одинокой возрастной даме. Однако, поговорив с самими женщинами, я поняла, что далеко не всегда даже многолетний брак двух зрелых людей представляет собой идиллию. Какие черты партнеров раздражают женщин больше всего? - Некоторые женщины отметили, что с возрастом их мужья становятся все более инертными, тяжелыми на подъем . Это выражается как в более спокойном отношении к досугу, когда мужчина проявляет меньше интереса к походам, поездками и предпочитает полежать на диване с книжкой или перед телевизором. Так и в отношении к работе, когда период гонки и соревнования сменяется состоянием покоя. И если раньше муж мог сутками пропадать на службе, пытаясь заработать все деньги сразу, то теперь он закрывает глаза на реальные дыры в бюджете. Затыкать которые приходится жене. Если оба супруга превратились в тюлениных одновременно, то конфликтов почти не возникает. Но если рядом с тюлениным оказывается более молодая и энергичная женщина, то она может быть недовольна. Ведь она, по-сути, снова остается одна со своими желаниями и проблемами, несмотря на стаж в браке и штамп в паспорте. - Бывает, что с возрастом у мужа портится характер . Он не просто лежит на диване, но еще и изводит откуда жену и детей своим ворчанием или грубостью. Причем какой-то реальной подоплеки у этого вечно сниженного настроения нет. Переживания связаны не с тем, как жена ведет домашнее хозяйство или как варит суп. Они связаны с возрастным кризисом и переживанием ограниченности собственных возможностей, в которых мужчина не хочет признаваться даже себе. Отсюда и заряженность воздуха агрессией и недовольством, которую очень сложно выносить. - Иногда они пытаются доказать, что еще «ого-го», за счет второй половины . Это выражается, как ни странно, не в романах с молодыми девицами (хотя и в них тоже иногда, но речь сейчас не об этом). А о том, что мужчина становится повышено язвительным, очень чувствительным к любым возрастным изменениям во внешности жены, при этом не замечая свои. Иногда это выражается в замечаниях типа: что-то ты сдала, распустила себя, и т.д. Иногда такие упреки позволяют себе 50-60-летние мужчины по отношению к 28-30-летним женщинам! В более мягкой форме может проявляться во флирте с молодыми девушками, обычно с теми, которые в силу своего положения не могут ответить грубо: продавцами, хостес, официантками, и т.д. Те вежливо улыбаются в ответ, и эту профессиональную вежливость часто принимают за кокетство. При этом ведется негласный подсчет очков в свою пользу: вот мол, каков я! Еще держусь! При этом жена снова оказывается в непонятном положении. Вроде бы как она не одна, у нее есть мужчина. Но слышит она от него упреки и сравнения, а не слова восхищения и комплименты. - Некоторые из них сохраняют патриархальные замашки, даже перестав быть основным добытчиком , и не хотят переквалифицироваться в равные партнеры. Отношение к ситуации, когда муж выходит на пенсию, у супругов может разниться. Жена может считать, что если муж перестал быть основным добывакой, пусть теперь моет посуду и полы с ней по очереди. А муж в это время полагает, что он, всю жизнь проработав на благо семьи, уходит на заслуженный отдых. И теперь ему полагается почет, уважение и чистые носки по умолчанию, в память о былых заслугах. Однажды жена понимает, что несмотря на то, что сил у нее тоже стало меньше, ее обязанности никак не изменились и никакой заслуженный отдых ей не светит…Лариса ГолубицкаяСогласна с автором!Анна ЭржибоваА не настоящий-щая кто это?Элина МорозоваЭто самостоятельная и независимая, которая своим умом живет и мужику в рот не смотрит. Для некоторых дядек это не женщина, а феминюга)))))))NatalyДолгое время я имела глупость спорить с одним товарищем о сущности брака. - В браке мужчине всегда приходится платить! – грустно вдыхал молодой человек. Таковы женщины. Я не удержалась, и попросила расшифровать эту фразу поподробнее, особенно для той ситуации 21-го века, в которой находимся мы. 75% женщин работает (мужчин тоже не 100%, кстати), 25% жен получают больше мужей. Они, получается, тоже дорого стоят своим мужчинам? - Да! - беззастенчиво подтвердил молодой человек. – Мужчине приходится вкладывать в семью свою зарплату. Я мог потратить свои деньги на маленькие мужские радости. Мужчине вообще не нужна семья. Но вот захочется домашней еды, детей, чистых носков – и приходится жить вместе! - Так ведь для этого всего необязательно жить вместе. Еду можно покупать в магазине, сейчас в каждом супермаркете есть отдел кулинарии. Носки стирает стиральная машинка, на худой конец прачечная. Убирает служба клининга, и даже услуги суррогатной матери можно оплатить! Что же вы этого не делаете и мучаетесь?! - Да потому, что это намного дороже мне выйдет! – честно ответил «пострадавший» молодой человек. И тяжело вздохнул. Слушайте, я, конечно, могу написать еще с десяток таких историй, но дело не в этом. Дело в том, что в массовом сознании очень распространен образ расчетливой, циничной женщины, выходящей замуж или вступающей в отношения ради собственной выгоды. А мужчины обычно выходят на сцену аж в белом сиянии бескорыстия и финансовой незаинтересованности. А в жизни-то оно, оказывается, по-разному бывает.Виктор Белогорцевписка, краткость сестра талантаирина Северова северова (гуляева)ДЛЯ ЕВТУШЕНКО. БУМЕРАНГ. Прекрати мне писать , урод.NatalyНедавно в интернете обсуждали крик души девушки-риэлтора. В ее контору внезапно заявился старичок, требующий найти для него подходящую жиличку. Кандидатке должно было быть не более 30 лет, она должна была уметь стирать-готовить-убираться, шевелить своим присутствием не уснувшее еще либидо хозяина квартиры и иметь славянскую внешность в комплекте. Арендную плату при этом тоже никто не отменял. Жиличка должна была ежемесячно платить 10 тысяч рублей – за отдельную комнату в жилище деда. Понятное дело, что риэлтор никого не стала искать. Но сам запрос, беззастенчиво предъявленный миру, о многом говорит. В комментариях под постом подтвердили – пожилые граждане, пытающиеся сдать комнату или угол в своей квартире непременно скромной студентке с широкими бедрами – никакая не редкость. При этом, никто не упоминал о старушках, пытающихся заселить себе двух студентов с крепким бицепсом с целью замужества.ирина Северова северова (гуляева)старые козлыNataly(С) интернет........Мужиков это злит В современном мире стремительно уменьшается число женщин, готовых на всё, был бы мужик рядом. Хоть какой, как раньше говорили, "плохенький, но свой". Женщины уже не расхватывают мужиков по принципу "чтобы было", а могут спокойно жить одни, если пока не встретили своего человека. Таких женщин мужики называют "принцеждалками". А что плохого быть принцеждалкой? Тут либо будет принц, либо его не будет. Главное, что не будет обнаглевшего нелюбимого постылого мужика рядом. Сейчас полно развлечений помимо стирки вонючих носков мужика и постоянной готовки ему же. Всё больше женщин выбирают комфорт и собственный заработок, когда можно свои деньги тратить на свои хотелки, а не делить бюджет с прожорливым мужиком, и тем более не выпрашивать у него копейку на колготки. Готовьтесь, мужчины, умных женщин становится всё больше! 03 июня, 11:37 Люси [3151181809]Марина МаксимоваКонечно я настоящая, как и все женщины. А какими они еще бывают)))NatalyОднажды я задумалась о том, как современные мужчины представляют себе идеальную жену. Проанализировала множество комментариев, интервью, частных бесед, и т.д. И теперь готова вынести свое экспертное мнение. - 1. Идеальная женщина не меняется внешне. Не толстеет, не дурнеет, не устает и не стареет. Это, пожалуй, основная претензия мужей к женам. Многие открыто говорят о том, что будут разочарованы, если жена наберет вес после беременности. Удивляются, зачем женщины устраивают себе на теле целлюлит и растяжки. И подчеркивают, что женились, имея перед глазами определенную картинку, так что имеют полное право возмущаться, если им подсовывают «некондицию». Представляете, женился на женщине весом 58 килограммов, а через двадцать лет она весит уже 68. Но это еще полбеды. Женился на двадцатилетней, потом смотришь: боже мой. Да ей, оказывается, сорок восемь! И как жить? - 2. Женщина мечты не мелькает лишний раз перед глазами. Не посягает на личное пространство и время, не пытается проникнуть в телефон, не ревнует и не требует внимания, когда хочется отдохнуть. Находится с мужчиной столько времени, сколько ему нужно, не досаждает своим присутствием, а после использования легко убирается в шкаф. - 3. Воображаемая подруга не докучает болтовней, не «выносит мозг», ничего не требует, не устраивает скандалов. Говорит очень мало, и в основном слова восхищения, как мягкие игрушки с вшитым «говорящим» механизмом. Умиляется силой мужчины, его добычливостью, опытом, умением открыть банку с огурцами. В ее словаре отсутствуют слова «ремонт», «проблема», «полка», «елка» и особенно «поиграй с ребенком». - 4. Очень важно и то, что чудо-женщина хоть и зависит от мужчины материально, но только чуть-чуть. Чтобы и добытчиком себя почувствовать, и больших вложений не потребовалось. Например, я недавно прочла очаровательную аргументацию на тему «если жена много ходит, ей придется часто покупать новые туфли». - 5. Идеальная женщина не имеет никаких требований к мужчине, не дай бог. Даже самых минимальных. И не тратит время и деньги мужчины на процедуру ухаживания. Если честно, я не отследила, как именно она появляется в жизни мужчины. Может быть, продается в магазине? Короче говоря, я не уверена, что правильно все поняла, но судя по всему идеальная женщина для некоторых современных мужчин – это Чебурашка...Виктор Белогорцевя это понял, главное как всеМарина МаксимоваНе как все, а как Я. Просто это смешное выражение" настоящая женщина". Женщина, она и есть женщина, поэтому уже настоящая. МОжно сказать" умная женщина", хорошая женщина"итд. А настоящая это Придуманное людьми,неестественое определение.Виктор Белогорцевкак все настоящие двулики дуры и идиотки и собственно говоря бабы, а ни женщиныМарина МаксимоваВить, ты не прав. Ты не хочешь разбираться, не хочешь понимать, всех скопом и в прорубь. Ты не знаешь этих женщин , да и меня тоже. Умные , сильные, самоотверженные . А то , что тут пишут...Тут все пишут всякое разное. Ты слышишь только то, что хочешь. Впрочем, если ты сделал вывод, Бог с тобой, пусть так.Виктор БелогорцевМарина Максимова → Pavel Gold 3 июня, 10:36 Для самоуспокоения можно перевести некоторую сумму денег любому другому ребенку, больному онкологией. Их много. А топтаться по своей душе и идти навстречу, бросившему ее мужу, не стоит. Зачем самоотравляться? Ответить 3 1 Виктор Белогорцев → Марина Максимова 3 июня, 21:57 интересно, чем любой другой ребенок лучше этого, что плохого он сделал тебе, какими бы сволочами не были родители дети за них не отвечают если родитель мразь, то для отместки ему можно убить его больного ребенка? а бабы любят говорить, что чужих детей не бывает ты марина меня разочаровала Ответить 1Марина МаксимоваНи от одного слова не откажусь. Женщина тоже человек, вопреки мнению собравшихся тут мужчин. Кроме того, какая разница ,помочь просто чужому ребенку с онкологией(ему разве меньше больно?) или помочь ЧУЖОМУ же ребенку любовницы мужа? Я разницы не вижу перед совестью. Думай что хочешь. Вы сами дел наделаете, потом требуете от женщины сопереживания, жалости и самопожертвования.Виктор Белогорцевразница в том, что для тебя главное не жизнь ребенка, а месть бывшему ты вообще не думаешь о ребенке, ты беспокоишься о своей засранной совести ни от одной бабы ничего не требую и не жду, баба способна только на подлостьМарина Максимовани от одной бабы ничего не требую и не жду, баба способна только на подлость""""""""""""""""""Чтобы , Витя, от " бабы" что то требовать, надо сначала ей отдавать..тепло, ласку, заботу и любовь. А нагадил в душу, так и не требуй, будь мужиком.Марина МаксимоваСколько мужей бросивших жен с больными детьми..не считал? И что же ты про это молчишь? Почему честно и открыто не выскажешь свой гнев по поводу папочек, которые бросают жен с " особенными" детьми? Много ты видел пап, которые олигофренов в колясках возят?, А ну, скажи? А я тебе скажу...мало, Витя. Мужчины в таких случаях чаще всего уходят в новую, счастливую жизнь. А еще..знаешь старую поговорку " муж любит жену здоровую, а брат сестру богатую"? Народная мудрость. Много ли мужей, которые ухаживают за парализрванными, больными женщинами? Единицы, Витя. Вот и не говори мне про благородство мужчин и подлость женщин. Тоже мне не 18 лет и жизнь повидала, и что то мне сдается побольше чем ты. Уж не обижайся.Виктор Белогорцевразошлась, монитор забрызгала своей яростью, крепко зацепило, на воре и шапка горит это чьи слова Для самоуспокоения можно перевести некоторую сумму денег любому другому ребенку, больному онкологией . чем другой ребенок лучше больного? чем он тебе нагадил? в чем его вина? помощь требуется ребенку, а не бывшему, а ты уперлась в бывшего, а он всего лишь посредник, как волонтер не давай бывшему ни копейки, переведи на счет за лечение тебя больной не просил о помощи? а меня просил, это жуть, как страшно слышать его мольбу ПОМОГИ, УБЕЙ МЕНЯ, ДАЙТЕ УМЕРЕТЬ а ты не можешь ничего сделать а тварей бросивших своих больных и детей и родителей и мужей, предостаточно, приходилось к сожелению знать такихМарина Максимоваразошлась, монитор забрызгала своей яростью, крепко зацепило, на воре и шапка горит"""""""""""""""Какой вор, Витя. Какая шапка? Но ярость..да! У меня есть хорошие примеры перед глазами.Вот..моя сестра. У нее тяжелая астма. Муж ее даже с роддома не забрал с ребенком. И ни копейки алиментов не заплатил за всю жизнь. Всей семьей вытягивали из беды. Зачем больная жена? Живут в одном небольшом городке, а он даже не знает, как звать дочь. Мою тетку, которая работала завмагом, бросил муж с маленьким ребенком, когда узнал, что у нее недостача и может быть конфискация и срок. А она не виновата была..молодая просто и доверчивая. Всей семьей ее выкупали. Слава Богу все хорошо. Мою дочь ее первый муж, очистил до нитки. Доверяла ему, любила, переписала все имущество на его папу. Осталась на улице бы, если б не я. Не надо меня, Витя, совестить. Не имеешь права. Я битая по жизни.ирина Северова северова (гуляева)Какие горькие истории у женщин.Марина МаксимоваДа. Были моменты, я бы в горло вцепилась этим их мужьям и не задумываясь, задавила. А он говорит ярость..Просто время прошло, все утряслось . Самое смешное, что вот ни одна из упомянутых женщин ,не проститутка, не алкашка, не наркоманка, а умницы и красавицы, просто добрые и доверчивые. Вот и вся их вина-ошибка.Комментировать
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