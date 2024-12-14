🔥 В Симферополе на пожаре погиб человек На улице Красногвардейская загорелась кровля частного дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.
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🔥 В Симферополе на пожаре погиб человек На улице Красногвардейская загорелась кровля частного дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.