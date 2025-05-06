Хакеры взломали сайт авиакомпании GlobalX, причастной к высылке мигрантов в США

Хакеры, представляющиеся как участники международной группы Anonymous, взломали один из поддоменов сайта американской чартерной авиакомпании GlobalX Airlines, которая фигурирует в программе депортации мигрантов, инициированной командой бывшего президента США Дональда Трампа.
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