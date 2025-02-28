Правила поступления в 10-й класс изменят в России

Школьники, сдавшие ОГЭ на балл меньше проходного, получат преимущество при поступлении в колледжиФото: piхabay Для поступления в 10-й класс школьник должен будет набрать минимальное количество баллов на ОГЭ.
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