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Свежие комментарии

  • Вениамин
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Правила поступления в 10-й класс изменят в России

Школьники, сдавшие ОГЭ на балл меньше проходного, получат преимущество при поступлении в колледжиФото: piхabay Для поступления в 10-й класс школьник должен будет набрать минимальное количество баллов на ОГЭ.

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