В Подмосковье росгвардейцы задержали стрелявшего по окнам жилого дома

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали 55-летнего жителя Москвы, подозреваемого в стрельбе из ружья по окнам и двери частного дома в подмосковной деревне Душищево, сообщили в пресс-службе управления ведомства по Московской области.