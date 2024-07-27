Севастопольскую оперу обвинил в пиратстве знаменитый американский композитор

Американский композитор, один из самых влиятельных в мире музыкантов второй половины XX века Филипп Гласс обвинил Севастопольский театр оперы и балета в использовании его музыки в балетном спектакле «Грозовой перевал» по роману Эмили Бронте.
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