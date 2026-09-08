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Царьград

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Приморский край назначил ветерана СВО Романа Сомова замглавврача

Приморский край назначил ветерана СВО Романа Сомова замглавврача

Ветеран Специальной военной операции Роман Сомов стал заместителем главного врача Находкинской городской больницы.

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