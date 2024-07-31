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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Чисто Питер» покинул защитник Запрягаев. Писали, что этого требовал «Зенит» из-за дружбы игрока с Круговым

Петербургскую команду покинули защитник Василий Запрягаев и хавбек Владислав Сиротов. Ранее в этом месяце появилась информация, что «Зенит» попросил «ЧП» не продлевать контракт с Запрягаевым.

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