«Чисто Питер» покинул защитник Запрягаев. Писали, что этого требовал «Зенит» из-за дружбы игрока с Круговым

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

Петербургскую команду покинули защитник Василий Запрягаев и хавбек Владислав Сиротов. Ранее в этом месяце появилась информация, что «Зенит» попросил «ЧП» не продлевать контракт с Запрягаевым.