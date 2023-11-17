Politiki.net Новость из Воронежа словно "бальзам на душу" - сотрудники правоохранительных органов провели рейд в ресторане азербайджанской кухни «Форт», по результатам которого посетителям было вручено около 50 повесток в военкомат.
"Покушали долму - теперь служить и защищать", - посетителям азербайджанского ресторана вручили повестки.
Комментарии
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владимир кирилюк
Давно пора за этих новоиспеченных граждан браться. В армию....
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1 час.
Сергей
Скептически отношусь к радости турбопатриотов по вышеуказанному поводу. Ну вручили повестки и дальше что? Пришли Махмуды, зарегистрировались в военкомате.... Кто-то их призывать на СВО будет? Очень сомневаюсь. Как Ванька стоял на защите Родины, так и будет стоять насмерть, а как Махмудик стоял на рынке за прилавком, так и будет стоять.
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1 час.
Sergey
вышлют для показухи десять.... а миллион завезут! нам говорят одно.... а на деле законы смягчающие им переезд! неделю все пишут, что выгнали одну мать с двумя детьми.... вот так победа!
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3 мин.
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