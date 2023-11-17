"Покушали долму - теперь служить и защищать", - посетителям азербайджанского ресторана вручили повестки.

Сергей

Скептически отношусь к радости турбопатриотов по вышеуказанному поводу. Ну вручили повестки и дальше что? Пришли Махмуды, зарегистрировались в военкомате.... Кто-то их призывать на СВО будет? Очень сомневаюсь. Как Ванька стоял на защите Родины, так и будет стоять насмерть, а как Махмудик стоял на рынке за прилавком, так и будет стоять.