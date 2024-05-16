Очередная новость из разряда "Только хохлам не говорите!" В принципе вообще не новость по своей сути.
На дурака не нужен нож...
Комментарии
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Владимир Байден
Каклобыдло тупое, должно страдать и очень долго и сильно. Путь мочат друг друга, дебилы
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19 час.
ГМ
Георгий Михалев
По дороге в Евросоюз и нато никто кормить не обещал.
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19 час.
Natalija Osminina
Когда начнется у них махновщина и беспредел похлеще российских 90-х, тогда побегут украинцы в Европу, а пророссийские- в Россию. И будет Украина безлюдной еще лет 10 после окончания махновщины.
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17 час.
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