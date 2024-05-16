На дурака не нужен нож...

Каклобыдло тупое, должно страдать и очень долго и сильно. Путь мочат друг друга, дебилы

По дороге в Евросоюз и нато никто кормить не обещал.

Natalija Osminina

Когда начнется у них махновщина и беспредел похлеще российских 90-х, тогда побегут украинцы в Европу, а пророссийские- в Россию. И будет Украина безлюдной еще лет 10 после окончания махновщины.