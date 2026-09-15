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Царьград

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Браконьер из Виноградовского округа заплатил 400 тысяч за лося

Браконьер из Виноградовского округа заплатил 400 тысяч за лося

В Виноградовском округе осуждён 45-летний местный житель за незаконный отстрел лося. Инцидент произошёл в декабре минувшего года на территории Рочегодского участкового лесничества.

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