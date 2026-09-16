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Царьград

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МИД Украины призвал срочно предоставить 500 локомотивов

МИД Украины призвал срочно предоставить 500 локомотивов

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к западным союзникам с просьбой о срочном предоставлении железнодорожных локомотивов.

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