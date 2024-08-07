9 модных трендов, которые словно напоминают, что от гениальности до безумия — один шаг

Мы любим следить за новинками, которые модельеры представляют на суд зрителей. Наверное, одна из задач модной индустрии — будоражить умы, но тут, кажется, некоторые кутюрье создали слишком спорные образы.
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