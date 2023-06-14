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Кедми: Путин нанёс удар Западу по самому больному месту – они такого не ожидали

Кедми: Путин нанёс удар Западу по самому больному месту – они такого не ожидали

Военно-политический эксперт Яков Кедми в студии ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» объяснил, как президент России Владимир Путин ударил Запад по самому больному месту, чего там не ожидали.

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