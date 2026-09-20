Аршавин заявил, что «Монако» хотел продать Головина летом: «Есть хорошее предложение из Саудовской Аравии»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин, в настоящее время работающий в «Зените» заместителем председателя правления клуба по спортивному развитию, на канале FONBET высказался о несостоявшемся возвращении 30-летнего полузащитника «Монако» Александра Головина в РПЛ в минувшее трансферное окно.