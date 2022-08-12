Влада США пом'якшує заходи боротьби з COVID-19 Згідно з аналізом Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), з початку пандемії 95% американців віком від 16 років і старше набули певного рівня імунітету У четвер Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) пом'якшили свої рекомендації щодо профілактики COVID-19, скасувавши дотримання карантину у разі тісного контакту […] Сообщение Влада США пом'якшує заходи боротьби з COVID-19 появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.