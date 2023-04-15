Замок для удовольствия и для кино

Вид на замок Кройценштайн с высоты птичьего полёта Когда в одной рубашке, бессонная, стою И вспоминаю статность благородную твою, Заалеюсь, будто роза, окропленная росой.
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