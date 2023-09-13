Заговор академиков провален: Спецслужбы начинают чистки в РАН

Gennady Sokolovsky

Открою страшную тайну. ВАКовский журнал купили пиндосы, лет 12-14 назад. Что теперь с научными статьями - понятно, нет? Далее. Эти все "какадемики" сидят и выискивают на сайте ФИПС НОВЫЕ ПАТЕНТЫ И РАЗРАБОТКИ - и потом, всей своей кодлой и сворой - НЕ ПУЩЩАТЬ. Потому как для них это прямая гибель - на их "тухлые ниокры" никто гроша ломаного не выделит, а гранты пиндосовские прикрылись тазиком. Одна только "комиссия по лженауке" чего стоит - сколько людей слегло по кардио и умерли - Царство им небесное. Один Марков Г.А. чего стОит - с его разработками, патентами и работами - о торсионных полях, в 1989 году!!!! Вдумайтесь в год опубликования. НЕ прошло и 30 ТРИДЦАТИ лет, как пиндосы и всякие "британские учёные" сделали "открытие - А торсионные поля существуют.... Вот тебе и капец капецкий. Не выдержал, дополню. Марков Геннадий Александрович - именно тот разаработчик РАДИПРОЗРАЧНЫХ КОЛПАКОВ РАКЕТ, которые используются по самый сегодняшний день. Разработка и патент 1968 года. 1968 ГОДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!