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    и какой ГОД аже предсказывают! Врут что-ли?Арестович* предск...
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    Дают надо брать.Войска РФ стремит...
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    Ну вот есть же положительные военные новости - в Авдеевке ВС РФ -когда произвучат похожие новости и о Киеве !!!ВС России подняли...

Армия РФ взяла под контроль важную точку под Авдеевкой: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 4 декабря 2023 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Армия РФ взяла под контроль важную точку под Авдеевкой: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 4 декабря 2023 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 4 декабря 2023 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: На Авдеевском направлении: ВС России расширили зону контроля в Степовом.

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