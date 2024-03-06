Путин: Сербы веками были самыми надежными союзниками России

РИА Новости/Павел Бедняков Сербы в течение столетий оставались надежными союзниками России и Москва знает об этом, помнит и ценит, заявил президент России Владимир Путин во время общения с участниками Всемирного фестиваля молодежи.
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