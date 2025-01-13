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Царьград

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Британский политик требует прекратить финансирование Украины и защищает пенсионеров

Британский политик требует прекратить финансирование Украины и защищает пенсионеров

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен призывает правительство прекратить финансирование Украины, обратив внимание на поддержку пенсионеров и бизнеса.

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