Глейхенгауз озвучил главную задачу сборной по фигурному катанию на сезон

По словам Глейхенгауза, несмотря на то что взрослые спортсмены пока не допускаются к этапам серии Гран-при, спортсмены смогут участвовать в большом количестве челленджеров, чтобы набирать рейтинговые очки и восстанавливать позиции.
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