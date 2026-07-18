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Регионы России

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Глейхенгауз озвучил главную задачу сборной по фигурному катанию на сезон

Глейхенгауз озвучил главную задачу сборной по фигурному катанию на сезон

По словам Глейхенгауза, несмотря на то что взрослые спортсмены пока не допускаются к этапам серии Гран-при, спортсмены смогут участвовать в большом количестве челленджеров, чтобы набирать рейтинговые очки и восстанавливать позиции.

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