Корвалол смертельно опасен: Врач призвал следить за детьми и ввести рецепты. Как заметил врач-терапевт Андрей Кондрахин смешивание лекарственного препарата с энергетиком может закончиться летальным исходом.
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