В Норильске 75-летняя учительница отдала мошенникам более 15 млн рублей

Наталья Эрнст

Бля%ь. Не могу уже читать про наивных дураков, которых можно на "раз" обмануть. Как она может учить детей, если сама лохушка?! 2 раза кинули и потом только обратилась в полицию. *Бесят тупорылые* Моей маме 76 лет, но она ещё ни разу не лоханулась. 🙏🙏.