Пенсионерка из Норильска несколько месяцев общалась с мошенниками, лишилась всех накоплений и квартиры.
В Норильске 75-летняя учительница отдала мошенникам более 15 млн рублей
Комментарии
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Наталья Эрнст
Бля%ь. Не могу уже читать про наивных дураков, которых можно на "раз" обмануть. Как она может учить детей, если сама лохушка?! 2 раза кинули и потом только обратилась в полицию. *Бесят тупорылые* Моей маме 76 лет, но она ещё ни разу не лоханулась. 🙏🙏.
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19 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Каждый день говорят по телевизору и по радио. Будте осторожны,. Нет, всё равно влезают в гов%о.
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19 час.
Валентин Поляков
Ничего себе бедная учителка! А они всё время плачут, что им мало платят!
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18 час.
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