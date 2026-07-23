Россия добивается справедливости в ООН: наращивается работа по фиксации преступлений ВСУ

Заместитель главы МИД России Александр Алимов и уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова провели рабочую встречу, на которой обсудили усиление координации между внешнеполитическим ведомством и аппаратом омбудсмена .
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