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Россия добивается справедливости в ООН: наращивается работа по фиксации преступлений ВСУ

Россия добивается справедливости в ООН: наращивается работа по фиксации преступлений ВСУ

Заместитель главы МИД России Александр Алимов и уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова провели рабочую встречу, на которой обсудили усиление координации между внешнеполитическим ведомством и аппаратом омбудсмена .

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