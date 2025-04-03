Специалист Ананьев рассказал про тревожные сигналы при покупке авто с пробегом

Важно следить за безопасностью своих персональных данных При покупке машины с пробегом важно учитывать риски, которые часто упускают из виду потенциальные владельцы, предупредил в беседе RT Иван Ананьев, эксперт «Авто.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии