Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

Об Артеме Дзюбе спорят и ветераны, и те, кто играл с ним в одной команде. Это лучшее доказательство незаурядности игрока

Об Артеме Дзюбе спорят и ветераны, и те, кто играл с ним в одной команде. Это лучшее доказательство незаурядности игрока

Бывший нападающий сборной СССР, экс-наставник сборной Белоруссии Анатолий Байдачный оценил завершающуюся карьеру экс-форварда сборной России и ряда ведущих клубов РПЛ Артёма Дзюбы.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым