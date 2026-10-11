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Регионы России

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В России зафиксирован масштабный сбой в работе мобильных приложений и сервисов Яндекса

В России зафиксирован масштабный сбой в работе мобильных приложений и сервисов Яндекса

11 октября 2026 года в России произошёл масштабный сбой в работе ряда мобильных приложений и интернет-сервисов, преимущественно связанных с компанией «Яндекс».

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