PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

272 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Денисов
    За 7 отнятых жизней - 14 лет!!! По 2 года за каждую!!! милостиво наши жулики и воры обходятся с убийцами! А запишется...«7 убийств, банди...
  • Grandad
    Очередной бред и страшилка.«Готовьтесь к тих...
  • Александр Лагуткин
    Если эти т.н. "граждане" уклоняются от защиты государства, то лишать их гражданства и выкидывать из страны.В Приморье проход...

Началось. Кожемяко создал призывную комиссию

Началось. Кожемяко создал призывную комиссию

В Приморье создана призывная комиссия для призыва граждан на военную службу в апреле – июле 2024 г. Постановление об этом подписал губернатор Олег Кожемяко, документ опубликован на портале правовой информации, выяснил PRIMPRESS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору