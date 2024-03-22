Началось. Кожемяко создал призывную комиссию

В Приморье создана призывная комиссия для призыва граждан на военную службу в апреле – июле 2024 г. Постановление об этом подписал губернатор Олег Кожемяко, документ опубликован на портале правовой информации, выяснил PRIMPRESS.
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