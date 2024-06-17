ПОНЕДЕЛЬНИК, 1️⃣7️⃣ июня, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 ☀️ Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 🏍Всемирный день мотоциклиста 🥗 День поедания овощей 🗓 Памятные даты 🗓 📔 362 год - издан эдикт римского императора Юлиана, запрещавший христианам преподавать в школах 📔 1925 год - подписан Протокол о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств 📔 1955 год - состоялся первый полёт советского реактивного пассажирского самолёта Ту-104 📔 1961 год - во время гастролей в Париже советский артист балета Рудольф Нуриев просит политического убежища 📔 1967 год - Китай провёл испытания своей первой водородной бомбы 📔 1970 год - американский изобретатель Эдвин Лэнд запатентовал фотокамеру "Polaroid" 📔 1982 год - состоялся первый испытательный полёт одноместного ударного вертолета Ка-50 "Чёрная акула".