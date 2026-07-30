Осторожно, жара: рекомендации работодателям и работникам по организации труда летом

22-24 градуса – оптимальная температура воздуха в помещении, где трудится человек. Что же делать летом, когда на улице показатели значительно выше? Сколько может длиться рабочий день и обязан ли работодатель отпустить сотрудников домой раньше, если в офисе стало невыносимо? Как создать работникам безопасные условия труда? – На эти и другие вопросы отвечаем в нашей статье.