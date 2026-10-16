Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/TASS Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 16 октября заявил, что ни один крупный участник Евросоюза даже не задумался о мирных инициативах на Украине.
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