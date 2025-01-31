«Dargo же с рынка не уйдет. Зачем? У него хорошие продажи». Новейший Haval H7 не станет заменой Haval Dargo — эти модели будут продаваться параллельно

Haval официально анонсировал в России внедорожник Haval H7, машина появится в продаже весной. В Китае Haval H7 считается преемником модели, известной у нас как Dargo (или его можно назвать Dargo 2), ходили слухи, что в России H7 может заменить Dargo.
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