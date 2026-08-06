Стихийное творчество, или... тамженашилюди...

Георгий Корнев

Александр Безнадёжный идиот.

Ой, кто тут появился. Александр. Я тебя просил прокомментировать заметку о том, что трое мигрантов изнасиловали 13-летнюю девочку. А ты отмолчался. Ещё раз прошу прокомментируй это преступление приезжих, а то все просишь хоть один пример привести их противоправных действий. Опять нечего сказать по факту.