АДЕКВАТ Z. Смотрим внимательно и пристально, под какими лозунгами уже почти неделю скачет чубатое стадо.
Стихийное творчество, или... тамженашилюди...
Комментарии
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Георгий Корнев
Александр
Безнадёжный идиот.
Ой, кто тут появился. Александр. Я тебя просил прокомментировать заметку о том, что трое мигрантов изнасиловали 13-летнюю девочку. А ты отмолчался. Ещё раз прошу прокомментируй это преступление приезжих, а то все просишь хоть один пример привести их противоправных действий. Опять нечего сказать по факту.
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1 м.
Леонид Руси
Дебилов невозможно перевоспитать... Только принуждать учиться и работать... Повышать их духовный и интеллектуальный уровень смогут только наши ракеты...
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1 м.
Олег Орлов
ШКИПЕР
Укрорейх полностью поражён ненавистью к России, к всему русскому.Так кого там жалеть? ЗЕ бьёт по жилым кварталам в регионах РФ, отвечатьзеркально - хохлостадо не жалеть !
По моему об этом уже давно Кедми в споре с Рагозиным сказал...
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1 м.
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