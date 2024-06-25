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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Владимир Карпов
    Уже надоело и стало просто противно смотреть на это сюсюканье нашего МО ... Наших солдат, гражданских, женщин, детей ...Чем ответит Росси...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Слишком много слов. Когда такие статьи пекутся как свежие пирожки, то встает вопрос: КОМУ это нужно? В этой статье ви...ЧЕТЫРЕ НЕПРИЯТНЫХ...
  • Валерий Вадимов
    бла бла...громкий пердёж мида...и этим удовлетворимсяЧЕТЫРЕ НЕПРИЯТНЫХ...

ЧЕТЫРЕ НЕПРИЯТНЫХ ВОПРОСА. ОТВЕТЫ, КОТОРЫЕ РАСКРОЮТ ВСЮ ПРАВДУ О СЕВАСТОПОЛЕ

ЧЕТЫРЕ НЕПРИЯТНЫХ ВОПРОСА. ОТВЕТЫ, КОТОРЫЕ РАСКРОЮТ ВСЮ ПРАВДУ О СЕВАСТОПОЛЕ

Слёзы по погибшим на севастопольских пляжах не выплакать. Но настало время поговорить о главном: чем ответим? Ибо символический ответ типа очередной уничтоженной электростанции или места дислокации наёмников уже не пугает даже Зеленского.

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Комментарии
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В
Василий
И Димон сделает очередное страшное заявление.
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54 мин.
Валерий Вадимов
бла бла...громкий пердёж мида...и этим удовлетворимся
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43 мин.
Людмила Лиханова
Слишком много слов. Когда такие статьи пекутся как свежие пирожки, то встает вопрос: КОМУ это нужно? В этой статье виден четкий подтекст в стиле НЛП: немного правды, много возмущения, много воды чтобы скрыть только одно: внушить народу, что что-то идет у нас не так и не туда и разобщать наше единство. ВСЕГДА смотрите не то, что вам пытаются внушить, а то КОМУ и ЗАЧЕМ это нужно. Каждый день появляются новые методички КАК воздействовать на наших граждан. У врагов осталось из оружия только это: ПЫТАТЬСЯ ВНУШАТЬ НАМ, ЧТО НАШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПРЕЗИДЕНТ ИДУТ НЕ ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ. Именно это является заданием врагов. Они действуют так и в телефонном мошенничестве, но и статейки это тоже МОШЕННИЧЕСТВО, очень вредное.
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18 мин.

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