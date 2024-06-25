ЧЕТЫРЕ НЕПРИЯТНЫХ ВОПРОСА. ОТВЕТЫ, КОТОРЫЕ РАСКРОЮТ ВСЮ ПРАВДУ О СЕВАСТОПОЛЕ

Людмила Лиханова

Слишком много слов. Когда такие статьи пекутся как свежие пирожки, то встает вопрос: КОМУ это нужно? В этой статье виден четкий подтекст в стиле НЛП: немного правды, много возмущения, много воды чтобы скрыть только одно: внушить народу, что что-то идет у нас не так и не туда и разобщать наше единство. ВСЕГДА смотрите не то, что вам пытаются внушить, а то КОМУ и ЗАЧЕМ это нужно. Каждый день появляются новые методички КАК воздействовать на наших граждан. У врагов осталось из оружия только это: ПЫТАТЬСЯ ВНУШАТЬ НАМ, ЧТО НАШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПРЕЗИДЕНТ ИДУТ НЕ ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ. Именно это является заданием врагов. Они действуют так и в телефонном мошенничестве, но и статейки это тоже МОШЕННИЧЕСТВО, очень вредное.