Эксперт объяснил, почему Россия не бьет ядерным оружием за Курскую область

Научный руководитель Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ, Дмитрий Тренин рассказал в беседе с «МК», почему Россия не ответила применением ядерного оружия за вторжение ВСУ в Курскую область.
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