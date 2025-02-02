Тренер Янчук считает неспортивным поведение украинской теннисистки Ястремской

Российский тренер Виктор Янчук критически высказался в отношении украинской теннисистки Даяны Ястремской, которая проиграла россиянке Екатерине Александровой в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце.
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