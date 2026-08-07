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Москвичам пообещали град

Москвичам пообещали град

В пятницу, 7 августа, в Москве ожидается 31-градусная жара, а также сильные дожди и град. Такую погоду жителям столицы пообещала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в разговоре с агентством РИА Новости.

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