Москвичам пообещали град

В пятницу, 7 августа, в Москве ожидается 31-градусная жара, а также сильные дожди и град. Такую погоду жителям столицы пообещала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в разговоре с агентством РИА Новости.
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