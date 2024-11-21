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В Москве отменен приговор совладельцам B&B по делу о хищении 3,5 млрд рублей

В Москве отменен приговор совладельцам B&B по делу о хищении 3,5 млрд рублей

Московский городской суд отменил приговор совладельцам холдинга B&B Александру Балаховскому, Якову Босинзону и экс-гендиректору компании Александру Савоськину, которых осудили на сроки от 9 до 11 лет за хищение 3,5 млрд рублей у адвоката Дениса Шапиро.

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