В Москве отменен приговор совладельцам B&B по делу о хищении 3,5 млрд рублей

Московский городской суд отменил приговор совладельцам холдинга B&B Александру Балаховскому, Якову Босинзону и экс-гендиректору компании Александру Савоськину, которых осудили на сроки от 9 до 11 лет за хищение 3,5 млрд рублей у адвоката Дениса Шапиро.