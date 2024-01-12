Стало понятно, почему люди с постковидным синдромом не переносят физические упражнения

Пациенты, столкнувшиеся с так называемым «долгим COVID», когда слабость, утомляемость и «мозговой туман» не проходят месяцами, часто говорят о том, что они очень тяжело переносят даже небольшие физические нагрузки.
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